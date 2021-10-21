Стабильности в стране можем добиться через дружбу – глава республиканского Совета матерей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Назипа Шанаи выразила свое мнение по поводу сегодняшнего заседания АНК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Президент сказал о том, что молодежная организация должна стать центральной, республиканской, куда будут входить все молодежные направления. Наверное, только через стабильность мы добьемся чего-то, а стабильности можем добиться через дружбу, тогда не дадим никому раскачать наше государство. Думаю, молодежь сама выберет, в каком направлении будет развиваться. Через Tik-Tok-проекты нужно пиарить не себя, а свою родину. Это также скажется на привлечении туристов, повышении образовательной привлекательности. То есть, нужно понять, что главное на просторах сети: просмотр материала, снятого в другом государстве, или материал, который мы будем создавать. Все эти решения за молодежью, потому что старшее поколение не владеет технологиями, как они», - отметила глава республиканского Совета матерей.

По мнению Назипы Шанаи, необходима системная работа, чтобы не допустить социокультурной изоляции этносов.

«Прирост, демография некоторых этнических групп выше чем у других. Где жили 10 семей, через пять лет станет 100. Однако, чтобы увеличение количества не привело к культурной изоляции, акимы на местах должны работать над этим. Нужно вести статистику по демографии. Тогда культурной изоляции не будет. В Казахстане никогда не ставилась и не ставится цель ассимиляции», - пояснила спикер.

Отметим, что Совет матерей начинает реализацию республиканского проекта «Культурная мать – культурная нация».

«В этом проекте будет много направлений. Если в северных регионах нужно поставить во главу угла изучение государственного языка, то в западных регионах и южных областях этой проблемы нет. Но в духовном воспитании матерей есть необходимость. Один из наших проектов – колыбельная. Колыбельная – это смысловая песня, в которой есть мечта матери, родной язык, традиции, обычаи. Сегодня, возможно, те колыбельные, которые пели наши бабушки, не актуальны для детей нового поколения. Они рождаются с другим запасом информации. Если композиторы будут писать новые колыбельные, думаю, будет положительный эффект. Мы подвели первые итоги. Поступило 40 колыбельных. Из них 12 колыбельных получили призовые места. Мне понравилось отношение людей разного возраста и национальностей», - отметила Назипа Шанаи.