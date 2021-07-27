Стабильное обеспечение жамбылских аграриев поливной водой - на повестке дня акимата

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопрос стабильного обеспечения аграриев поливной водой не сходит с повестки дня в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев побывал в Жамбылском районе и ознакомился с текущим состоянием дел в сельском хозяйстве этого региона.

В ходе рабочей поездки по Жамбылскому району глава региона посетил крестьянское хозяйство «Айден Агро». Глава хозяйства Зайнуддин Мусаев под лук отвел 32 гектара, под пшеницу – 32 гектара.

В этом году, несмотря на сложные погодные условия, в крестьянских хозяйствах Жамбылского района ожидают хороший урожай, благодаря повсеместному внедрению инновационных методов орошения – капельного и дождевального.

Посетил Бердибек Сапарбаев канал «Куат» в селе Аса и канал «Бошакай», расположенный в сельском округе Айша-биби.

По словам акима Жамбылского района Сакена Арубаева, сотрудники ТОО «Толағай-2050» полностью очистили канал «Куат» протяженностью 12,9 км. Если забетонировать этот канал, то можно вдвое увеличивать посевные площади под сельхозкультуры.

В этом году по программе «Дорожная карта занятости» в районе очищено семь каналов (Каракемерский, Ащибулакский, Бесагашский), очистка Кызылкайнар-Иманкульского канала профинансирована из районного бюджета. В районе всего 108 каналов, 96 из них уже очищено. После завершения вегетационного периода будут отремонтированы и другие каналы, проинформировал аким Жамбылского района Сакен Арубаев.

Отмечено, что в этом вопросе району нужна поддержка, и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев заверил, что этот вопрос будет всесторонне изучен.

Отметим, что существенной проблемой жамбылского региона является зависимость в поливной воде от соседнего Кыргызстана, где берут начало все трансграничные реки, протекающие по территории Жамбылской области. Существуют некоторые проблемы в обеспечении поливной водой по трансграничной реке Талас. Согласно графику подачи воды, в июне вместо положенных 145,2 миллиона кубометров воды из Кыргызстана по реке Талас нам поступило 162,5 миллиона кубометров воды. Через реку Шу Казахстан получил лишь 65,56 миллиона кубометров воды вместо положенных 108,76 миллиона кубометров, то есть 60 процентов от потребности.

Для обеспечения жамбылских аграриев поливной водой в регионе проводятся работы по очистке и восстановлению водных сетей и каналов на сельскохозяйственных угодьях, планируется строительство дополнительных водохранилищ. В Жамбылской области восстановлены тысячи гектаров орошаемых земель.