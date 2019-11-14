Стабфонды практически не оказывают стабилизационного воздействия на рынок продовольствия – Президент

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Стабфонды практически не оказывают стабилизационного воздействия на рынок продовольственных товаров, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

«Министерства ограничиваются лишь тем, что констатируют факты роста цен, указывая, как обычно, на волатильность курса валют, сезонный характер сельхозпроизводства и т.п», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил в этом вопросе отсутствие координации между Минэкономики, МСХ и Министерством торговли и интеграции.

«Акимы, в свою очередь, фактически самоустранились от этой работы. Стабфонды практически не оказывают стабилизационного воздействия на рынок продовольственных товаров. Пороговые значения цен не контролируются. Мое поручение не выполнено», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.