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вчера 22:25
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вчера 20:36
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Стабфонды практически не оказывают стабилизационного воздействия на рынок продовольствия – Президент
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Стабфонды практически не оказывают стабилизационного воздействия на рынок продовольственных товаров, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.
«Министерства ограничиваются лишь тем, что констатируют факты роста цен, указывая, как обычно, на волатильность курса валют, сезонный характер сельхозпроизводства и т.п», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил в этом вопросе отсутствие координации между Минэкономики, МСХ и Министерством торговли и интеграции.
«Акимы, в свою очередь, фактически самоустранились от этой работы. Стабфонды практически не оказывают стабилизационного воздействия на рынок продовольственных товаров. Пороговые значения цен не контролируются. Мое поручение не выполнено», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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