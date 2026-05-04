    США запускают «Проект Свобода» для вывода застрявших судов из Ормузского пролива

    Дональд Трамп заявил, что США начнут оказывать помощь судам, севшим на мель в Ормузском проливе, начиная с понедельника, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Global Desk

    Трамп назвал операцию «Проектом Свобода» и заявил, что она станет ответом на просьбы других стран, которые он не уточнил, подчеркнув, что они не были вовлечены в конфликт.

    — Я поручил своим представителям сообщить им, что мы приложим все усилия, чтобы безопасно вывести их корабли и экипажи из пролива. Во всех случаях они заявили, что не вернутся, пока район не станет безопасным для судоходства и всего остального, — написал он в Truth Social

    Глава Белого дома отметил, что это гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока, в особенности, Ирана.

    — На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий экипажей. Я думаю, это станет важным проявлением доброй воли со стороны всех тех, кто так упорно боролся в последние несколько месяцев, — добавил он.

    Силы Центрального командования США (CENTCOM) подтвердили поддержку «Проекта Свобода», направленного на восстановление свободы судоходства для коммерческих судов в Ормузском проливе.

    — Военная поддержка США «Проекту Свобода» будет включать в себя эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих, — заявили в CENTCOM

    Президент США также предупредил, что в случае препятствования гуманитарному процессу может потребоваться применение силы.

    Ранее сообщалось, что президент США «переименовал» Ормузский пролив в «пролив Трампа». 

     

    Жулдыз Атагельдиева
