США запретили человекоподобных роботов иностранного производства

Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила импорт новых человекоподобных роботов и силовых инверторов иностранного производства, сославшись на риски для национальной безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Запрет FCC также распространяется на новый импорт четвероногих роботов-собак. Регулятор заявил, что передовые роботы создают риски для кибербезопасности и национальной безопасности.

Также запрещены силовые инверторы, которые используются для преобразования постоянного тока в переменный и применяются в системах возобновляемой энергетики, центрах обработки данных и бытовой технике.

Запреты FCC последовали за целым рядом ограничений на импорт китайской продукции, в том числе дронов, и на экспорт передовых американских технологий в Китай.

КНР доминирует на мировом рынке человекоподобных роботов, занимая, по оценкам, около 85% рынка. По прогнозам аналитиков Morgan Stanley, к 2030 году рынок человекоподобных роботов в Китае может достичь $15 млрд.

Из примерно 15 000 человекоподобных роботов, произведенных в 2025 году по всему миру, две крупнейшие китайские компании в сфере робототехники Unitree и AGIBOT построили более 5000 роботов каждая. По данным исследовательской и консалтинговой группы в области технологий Omdia, американские конкуренты Tesla и Figure AI собрали по несколько сотен роботов каждая.

Китай заявил, что примет «все необходимые меры» для защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

Главный аналитик Omdia Лиан Дже Су считает, что новые запреты могут помешать сотрудничеству между американскими и китайскими технологическими компаниями. Например, в июне компания Nvidia представила проект человекоподобного робота, созданного на базе шасси китайского производителя Unitree.

Ранее сообщалось, что человекоподобные роботы начали сортировать почтовые отправления в Китае.