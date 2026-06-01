Человекоподобные роботы начали сортировать почтовые отправления в Китае

В городе Гуанчжоу на юге Китая в производственные процессы почтовой службы внедрили антропоморфных роботов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Автоматизированные системы выполняют задачи по идентификации и распределению грузов. Машины обладают функциями интеллектуального распознавания и автономного принятия решений.

Инновационное оборудование развернуто на базе логистического комплекса «Цзянгао» почтового центра Гуанчжоу. Производительность одного робота-гуманоида позволяет обрабатывать до 1200 отправлений в час.

Внедрение роботизированных систем призвано повысить эффективность логистики в условиях растущего объема грузопотока. В штатном режиме почтовый центр обрабатывает в среднем 6,5 млн отправлений в сутки, а в периоды пиковых нагрузок этот показатель превышает 10 млн единиц.

Ранее сообщалось, что Китай запретит продажу гуманоидных роботов без цифрового паспорта.