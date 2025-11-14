США заключили торговые соглашения с четырьмя странами Латинской Америки

Теперь товары, импортируемые из Аргентины, Сальвадора и Гватемалы, будут облагаться налогом в размере 10%, а Эквадор — тарифом в размере 15%.

Аргентина предоставит преференциальный доступ на свой рынок для экспорта товаров из США, в том числе некоторых лекарственных препаратов, химикатов, оборудования, продуктов информационных технологий, медицинских устройств и транспортных средств.

Страна открыла свой рынок для американской сельскохозяйственной продукции — живого скота, птицы, продуктов, сыра и мяса. Каракас упростит процесс регистрации американской говядины, продуктов из говядины, говяжьих субпродуктов и продуктов из свинины, а также не будет требовать регистрации предприятий для импорта американских молочных продуктов. Соединенные Штаты отменят пошлины на некоторые природные ресурсы и товары фармацевтики.

Сальвадор и Гватемала упростят нормативные требования и процедуры получения разрешений для экспорта в США фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Страны примут американские стандарты в сфере автомобилестроения, а также устранят препятствия для доступа американской сельскохозяйственной продукции на свои рынки.

Эквадор обязался снизить или отменить тарифы в ключевых для США отраслях, включая машиностроение, производство товаров для здоровья, информационно-коммуникационные технологии, химическую промышленность, автомобилестроение и производство некоторых сельскохозяйственных товаров. Эквадор также намерен установить тарифные квоты на сельскохозяйственные товары из США. Американская сторона обязуется отменить тарифы на некоторые виды экспорта из Эквадора, которые не могут быть выращены, добыты или произведены естественным образом в США в достаточном количестве.

Соединенные Штаты и страны Латинской Америки работают над завершением согласований для их последующего подписания.

Ранее сообщалось о договоренностях США и Южной Кореи, в том числе в ядерной сфере и судостроительной отрасли.