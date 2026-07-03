США заключили контракты на $3,3 млрд на поставку шести арктических ледоколов

Министерство внутренней безопасности США сообщило о заключении контракта на сумму 2,2 млрд долларов с компанией Bollinger Shipyards на поставку четырех арктических сторожевых кораблей класса Polar Class 4, а также отдельного соглашения на сумму 1,1 млрд долларов с финской компанией Rauma Marine Constructions на строительство двух однотипных судов. Поставка шести кораблей запланирована на конец 2031 года. При этом первое судно финской постройки ожидается в 2028 году, а первый корабль американского производства — в 2029 году.

Эти контракты завершают первый этап формирования запланированного флота береговой охраны, который будет включать 11 арктических ледоколов. Ранее в мае был заключен контракт на сумму 3,5 млрд долларов с компаниями Davie Defense и Helsinki Shipyard на строительство пяти более крупных судов полярного класса 3. Реализация этого контракта рассчитана до 2035 года. Строительство первого ледокола компании Davie началось на прошлой неделе на верфи Sata Shipbuilding в городе Пори, Финляндия.

Средняя стоимость строительства судов компаниями Bollinger и Rauma составит примерно 550 млн долларов за единицу. Для сравнения: средняя стоимость судна по контракту с компанией Davie составляет около 700 млн долларов, хотя эти ледоколы будут построены по более высокому стандарту Polar Class 3, что позволит им работать в более сложных арктических условиях.

Финляндия построит четыре из первых шести ледоколов, после чего производство будет расширено на верфях США в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве в области строительства ледоколов (ICE Pact), участниками которого являются Соединенные Штаты, Финляндия и Канада.

После завершения модернизации 11 арктических ледоколов береговая охрана США получит крупнейшее обновление ледокольного флота в своей истории. Ожидается, что первые ледоколы начнут базироваться на Аляске уже в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Китай направил в арктические воды США «беспрецедентное количество» кораблей.