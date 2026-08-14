США вводят пошлины до 100% на импорт беспилотников

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере до 100% на импорт беспилотных летательных аппаратов и их компонентов, чтобы снизить зависимость США от импорта в отрасли, в которой доминирует Китай, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Newsmax.

Для БПЛА, взлетная масса которых превышает 25 кг, а также которые используют тепловизионные камеры и стыковочные станции, тариф составит 100%. На дроны меньшего размера будет распространяться пошлина в размере 25%.

Президент обосновал это решение соображениями национальной безопасности, а также отметил, что пошлины «будут способствовать увеличению внутреннего производства» дронов и их компонентов, чтобы снизить зависимость от зарубежных цепочек поставок.

Большинство новых пошлин вступят в силу 3 сентября.

В декабре 2025 года Федеральная комиссия по связи США (FCC), которой поручено регулировать телекоммуникации на национальном уровне, заявила, что американское производство беспилотных летательных аппаратов «снизит риск прямых атак и сбоев беспилотных авиационных систем (UAS), несанкционированного наблюдения, утечки конфиденциальных данных и других угроз UAS для страны».

Также сообщается, что беспилотники «по своей сути имеют двойное назначение: они являются как коммерческими платформами, так и потенциально военными или военизированными датчиками и оружием», а БПЛА иностранного производства и их компоненты «могут обеспечить постоянное наблюдение, эксфильтрацию данных и разрушительные операции над территорией США».

Согласно нескольким исследованиям, китайская компания DJI, основанная в 2006 году, за последние годы захватила более двух третей мирового рынка дронов. Кроме того, она уже несколько лет находится под пристальным вниманием Вашингтона: американские власти обвиняют ее в поставках продукции, используемой для слежки за этническими меньшинствами в Китае.

С 2022 года DJI входит в американский список китайских компаний, связанных с вооруженными силами КНР и, следовательно, подпадающих под ограничения на доступ к американским технологиям.

В 2024 году DJI оспорила свое включение в список, настаивая на том, что компания не принадлежит военным и не контролируется ими.

На прошлой неделе Китай объявил об ограничениях на экспорт дронов в США и внес в черный список шесть компаний в ответ на торговые санкции, введенные Вашингтоном из-за принудительного труда и проблем с национальной безопасностью.

Ранее сообщалось, что США также включили человекоподобных и четвероногих роботов в черный список товаров, запрещенных к ввозу в Соединенные Штаты.