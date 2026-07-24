США вводят новые визовые ограничения

США объявили о новой глобальной политике визовых ограничений для борьбы с киберпреступностью, онлайн-мошенничеством и преступлениями с использованием цифровых технологий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Госдепартамент США .

Политика направлена против лиц, которые участвуют в кибератаках, интернет-мошенничестве, сексуальном шантаже и других преступных схемах, наносящих ущерб американским гражданам.

Ограничения будут применяться в соответствии с разделом 212(a) (3)© Закона об иммиграции и гражданстве США. В отдельных случаях визовые меры могут затронуть также членов семей лиц, связанных с такой незаконной деятельностью.

Администрация США заявляет, что будет использовать дополнительные инструменты: санкции, уголовные дела, арест активов, экстрадицию и международное сотрудничество правоохранительных органов для ликвидации преступных сетей.

Главная цель политики — ограничить доступ в США для лиц, которые получают выгоду от киберпреступлений и мошенничества, а также усилить давление на международные преступные организации.

Госдепартамент сообщает, что мошенники, часто действующие по указке китайских транснациональных преступных организаций, только в 2024 году обманом выманили у граждан США не менее 10 млрд долларов, способствуя тем самым коррупции, отмыванию денег и торговле людьми.

Ранее сообщалось, что США ужесточили визовый режим для иностранной прессы и студентов.