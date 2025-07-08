США введут на товары из Японии и Южной Кореи пошлины в 25%

Дональд Трамп опубликовал в Truth Social послания в адрес лидеров Южной Кореи и Японии, в которых обозначаются эти уровни пошлин. При этом отмечается, что если Токио и Сеул решат ввести в отношении Вашингтона ответные пошлины, то США увеличит свои тарифные ставки, касающиеся Южной Кореи и Японии. Эти ставки будут увеличены на те величины, которые решат установить Сеул и Токио.

Напомним, 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт из 185 стран, включая Казахстан. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций.