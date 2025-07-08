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    23:45, 07 Июль 2025 | GMT +5

    США введут на товары из Японии и Южной Кореи пошлины в 25%

    С 1 августа Соединенные Штаты введут таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Японии и Южной Кореи, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: pixabay

    Дональд Трамп опубликовал в Truth Social послания в адрес лидеров Южной Кореи и Японии, в которых обозначаются эти уровни пошлин. При этом отмечается, что если Токио и Сеул решат ввести в отношении Вашингтона ответные пошлины, то США увеличит свои тарифные ставки, касающиеся Южной Кореи и Японии. Эти ставки будут увеличены на те величины, которые решат установить Сеул и Токио.

    Напомним, 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт из 185 стран, включая Казахстан. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций.

    Теги:
    Япония Пошлины Торговля Южная Корея Мировые новости США Дональд Трамп
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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