США возводят новую дополнительную стену на границе с Мексикой

Стена протяженностью около 7 миль (11 км) возводится в штате Нью-Мексико и является частью плана по закрытию «критических» пробелов на границе и улучшению операций по обеспечению безопасности, говорится в заявлении, опубликованном Таможенной службой и пограничной охраной США.

В июне министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм выдала новые разрешения на строительство примерно 36 миль (58 км) новой пограничной стены в Аризоне и Нью-Мексико.

Ранее сообщалось, что Федеральный апелляционный суд отклонил ходатайство Дональда Трампа об аннулировании легального статуса 400 тысяч мигрантам.