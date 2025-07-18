США возводят новую дополнительную стену на границе с Мексикой
США приступили к строительству новой «вспомогательной» стены на своей юго-западной границе с Мексикой, чтобы укрепить существующий стальной забор, разделяющий две страны, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на BBC.
Стена протяженностью около 7 миль (11 км) возводится в штате Нью-Мексико и является частью плана по закрытию «критических» пробелов на границе и улучшению операций по обеспечению безопасности, говорится в заявлении, опубликованном Таможенной службой и пограничной охраной США.
В июне министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм выдала новые разрешения на строительство примерно 36 миль (58 км) новой пограничной стены в Аризоне и Нью-Мексико.
Ранее сообщалось, что Федеральный апелляционный суд отклонил ходатайство Дональда Трампа об аннулировании легального статуса 400 тысяч мигрантам.