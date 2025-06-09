США возобновят выдачу виз иностранным студентам Гарварда

Государственный департамент США в пятницу вечером дал указание консульствам по всему миру возобновить обработку заявлений на получение виз для иностранных студентов, поступающих в Гарвардский университет, отменив опубликованное днем ранее руководство, предписывающее отклонять такие запросы. Об этом сообщила газета «Вашингтон пост».

В статье со ссылкой на телеграмму, отправленную Госдепартаментом, говорится, что новая директива отменила предыдущую, изданную в четверг, менее чем за час до того, как судья запретил администрации Дональда Трампа ограничивать въезд иностранных студентов в страну для обучения в Гарварде.

— Консульские отделы должны возобновить обработку виз иностранных студентов, въезжающих в США для обучения в Гарвардском университете, в том числе по программам обмена, — передает «Вашингтон пост».

Телеграмма поступила после второй попытки администрации Д. Трампа заблокировать выдачу виз иностранным студентам, которые планируют учиться в Гарварде.