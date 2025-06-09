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    01:25, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    США возобновят выдачу виз иностранным студентам Гарварда

    Госдепартамент США дал соответствующее указание консульствам по всему миру, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    США возобновят выдачу виз иностранным студентам Гарварда
    Фото: Синьхуа

    Государственный департамент США в пятницу вечером дал указание консульствам по всему миру возобновить обработку заявлений на получение виз для иностранных студентов, поступающих в Гарвардский университет, отменив опубликованное днем ранее руководство, предписывающее отклонять такие запросы. Об этом сообщила газета «Вашингтон пост».

    В статье со ссылкой на телеграмму, отправленную Госдепартаментом, говорится, что новая директива отменила предыдущую, изданную в четверг, менее чем за час до того, как судья запретил администрации Дональда Трампа ограничивать въезд иностранных студентов в страну для обучения в Гарварде.

    — Консульские отделы должны возобновить обработку виз иностранных студентов, въезжающих в США для обучения в Гарвардском университете, в том числе по программам обмена, — передает «Вашингтон пост».

    Телеграмма поступила после второй попытки администрации Д. Трампа заблокировать выдачу виз иностранным студентам, которые планируют учиться в Гарварде.

    Теги:
    Виза Студенты Мировые новости США
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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