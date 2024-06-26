США выявили более 400 связанных с ИГИЛ мигрантов, среди которых выходцы из Центральной Азии

Министерство внутренней безопасности США определило более 400 иммигрантов, приехавших в США из Центральной Азии и других стран, как «предмет беспокойства», поскольку они были доставлены сетью по контрабанде людей, связанной с ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация – прим. ред.). Об этом передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

Многие из 400 мигрантов, которые пересекли южную границу не были задержаны Погранично-таможенной службой США, поскольку они не находились в правительственном списке лиц, подозреваемых в терроризме. По данным Иммиграционной и таможенной полиции США, более 150 человек были арестованы по иммиграционным обвинениям, а местонахождение более 50 мигрантов остается неизвестным.

- Тот факт, что местонахождение неизвестно, явно вызывает тревогу. Иммиграционная и таможенная полиция США скорее всего, собирается провести эти аресты, чтобы заключить под стражу людей, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, даже если нет никаких доказательств того, что они готовят нападения, – сообщил бывший руководитель контртеррористического отдела ФБР Кристофер О'Лири.

По данным властей, некоторые из 150 арестованных уже депортированы из-за иммиграционных нарушений. Никому не предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с терроризмом. Местонахождение других лиц в 17 штатах известно, и они могут быть арестованы в ближайшее время.

Отмечается, что несколько месяцев назад Иммиграционная и таможенная полиция СШАначала арестовывать мигрантов, доставленных в США контрабандной группой, связанной с ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация – прим. ред.). Однако, никакой информации, связывающей их с угрозой для США не имеется.

В связи с недавним терактом в России усилилась обеспокоенность по поводу ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация – прим. ред.). В последние месяцы Министерство внутренней безопасности США начало более пристально следит за мигрантами из Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана, Грузии и России – стран, где ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация – прим. ред.) проявляет активность.

Ранее в этом месяце в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе были арестованы восемь выходцев из Центральной Азии по подозрению в принадлежности к ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация – прим. ред.).

Чиновники по борьбе с терроризмом говорят, что угроза со стороны мигрантов, пересекающих границу США, исторически была низкой. Однако в последнее время некоторые официальные лица США начали бить тревогу о том, что проверка на границе США должна быть улучшена ради безопасности страны.