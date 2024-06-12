В США задержаны восемь иностранцев, подозреваемых в связях с ИГИЛ

Восемь мужчин из Таджикистана, потенциально связанные с ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.) из Центральной Азии, были арестованы в выходные в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

Подозреваемые находились под наблюдением Объединенной оперативной группы ФБР по борьбе с терроризмом и были арестованы сотрудниками Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

По данным трех источников, ФБР знало о потенциальной террористической угрозе и внимательно следило за деятельностью группы в течение нескольких месяцев.

Все восемь мужчин прибыли в США через южную границу и на момент ее пересечения их криминальное прошлое не было подтверждено. Известно, что двое прошли границу весной 2023 года.

Задержанным еще не предъявлено обвинение в террористической связи или заговоре, но ФБР предупредило ICE, что их следует арестовать из-за потенциальных связей с ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.).

В настоящее время их задержание связано с миграционными вопросами и им грозит выдворение по решению иммиграционного судьи. По некоторым данным, позже им могут быть предъявлены обвинения в терроризме.