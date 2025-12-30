РУ
    11:02, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    США выделят $2 млрд на гуманитарную деятельность ООН

    ООН и США подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Соединенные Штаты берут на себя обязательство выделить два миллиарда долларов в гуманитарные фонды международной организации, передает агентство Kazinform. 

    Фото: ООН

    Соглашение предусматривает финансирование помощи в 17 странах, включая Украину, Гаити, Судан и Сирию, а также вклад в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что эти средства расширят возможности Организации по спасению жизней, оказанию помощи наиболее уязвимым группам населения и снижению масштабов человеческих страданий.

    — Каждый доллар имеет значение, и мы намерены максимально эффективно использовать эту поддержку, чтобы добиться реальных результатов для людей, находящихся в отчаянном положении, — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой главы ООН.

    В условиях нарастающего глобального гуманитарного кризиса Гутерриш также призвал всех доноров активизировать усилия и увеличить поддержку гуманитарных операций.

    Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер заявил, что налогоплательщики вправе знать, как используются их средства. ООН намерена продемонстрировать, «как каждый доллар обеспечивает реальные результаты в спасении жизней».

    Заместитель Генсека также отметил, что гуманитарная система сокращает бюрократические процедуры, устраняет дублирование функций и расставляет приоритеты с целью спасти 87 миллионов жизней в 2026 году.

    Ранее Администрация Дональда Трампа прекратила финансирование экстренных программ Всемирной продовольственной программы ООН. 

     

