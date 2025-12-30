США выделят $2 млрд на гуманитарную деятельность ООН

Соглашение предусматривает финансирование помощи в 17 странах, включая Украину, Гаити, Судан и Сирию, а также вклад в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что эти средства расширят возможности Организации по спасению жизней, оказанию помощи наиболее уязвимым группам населения и снижению масштабов человеческих страданий.

— Каждый доллар имеет значение, и мы намерены максимально эффективно использовать эту поддержку, чтобы добиться реальных результатов для людей, находящихся в отчаянном положении, — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой главы ООН.

В условиях нарастающего глобального гуманитарного кризиса Гутерриш также призвал всех доноров активизировать усилия и увеличить поддержку гуманитарных операций.

Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер заявил, что налогоплательщики вправе знать, как используются их средства. ООН намерена продемонстрировать, «как каждый доллар обеспечивает реальные результаты в спасении жизней».

Заместитель Генсека также отметил, что гуманитарная система сокращает бюрократические процедуры, устраняет дублирование функций и расставляет приоритеты с целью спасти 87 миллионов жизней в 2026 году.

Ранее Администрация Дональда Трампа прекратила финансирование экстренных программ Всемирной продовольственной программы ООН.