17 Июня 2022 16:37

США столкнулись с большим числом нелегальных мигрантов

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В мае таможенная и пограничная охраны США столкнулись с 239 416 незаконными мигрантами вдоль юго-западной сухопутной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Согласно статистике, опубликованной в среду, в США было задержано наибольшее число нарушителей южной границы с 2000 года.

В документе отмечено, что за последние четыре месяца число незаконных мигрантов вдоль южной границы неуклонно увеличивается и составляет более 200 тыс. человек каждый месяц.

В мае число желающих пересечь незаконно границу было на 2% больше по сравнению с апрелем. Количество несопровождаемых несовершеннолетних лиц также увеличилось на 20% по сравнению с месяцем ранее. 25% от общего числа мигрантов ранее уже были арестованы и депортированы погранично-таможенной службой США.