США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»
США официально исключили белорусскую авиакомпанию «Белавиа» из санкционного списка, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.
Соответствующий документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
В публикации отмечается, что теперь разрешены операции с воздушными судами «Белавиа» с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH, которые ранее подпадали под ограничения санкций.
В сентябре Минфин США уже разрешил проведение финансовых операций с «Белавиа» и ее дочерними компаниями, а также с любыми юридическими лицами, где авиакомпания напрямую или косвенно владеет долей 50% и более.
Представитель Президента США Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко подтвердил, что США сняли санкции с «Белавиа».
Ранее сообщалось, что авиакомпания SCAT объявила об открытии нового маршрута Алматы — Минск — Алматы. Прямые рейсы выполняются с 10 августа дважды в неделю — по средам и воскресеньям.