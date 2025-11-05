РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    05:26, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

    США официально исключили белорусскую авиакомпанию «Белавиа» из санкционного списка, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Фото: БЕЛТА

    Соответствующий документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

    В публикации отмечается, что теперь разрешены операции с воздушными судами «Белавиа» с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH, которые ранее подпадали под ограничения санкций.

    В сентябре Минфин США уже разрешил проведение финансовых операций с «Белавиа» и ее дочерними компаниями, а также с любыми юридическими лицами, где авиакомпания напрямую или косвенно владеет долей 50% и более.

    Представитель Президента США Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко подтвердил, что США сняли санкции с «Белавиа».

    Ранее сообщалось, что авиакомпания SCAT объявила об открытии нового маршрута Алматы — Минск — Алматы. Прямые рейсы выполняются с 10 августа дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

    Теги:
    Авиация Санкции США Беларусь
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
