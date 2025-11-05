США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

Соответствующий документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В публикации отмечается, что теперь разрешены операции с воздушными судами «Белавиа» с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH, которые ранее подпадали под ограничения санкций.

В сентябре Минфин США уже разрешил проведение финансовых операций с «Белавиа» и ее дочерними компаниями, а также с любыми юридическими лицами, где авиакомпания напрямую или косвенно владеет долей 50% и более.

Представитель Президента США Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко подтвердил, что США сняли санкции с «Белавиа».

Ранее сообщалось, что авиакомпания SCAT объявила об открытии нового маршрута Алматы — Минск — Алматы. Прямые рейсы выполняются с 10 августа дважды в неделю — по средам и воскресеньям.