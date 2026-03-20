Астрономическая весна начинается 20 марта

Астрономическая весна приходит в Северное полушарие Земли в день весеннего равноденствия, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В 2026 году этот момент наступит в 17:46 мск (19:46 по времени Астаны).

— В день равноденствия Солнце восходит точно на востоке, а заходит точно на западе, уравнивая день и ночь. После равноденствия светило постепенно будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе. В Северном полушарии Земли световой день начнет увеличиваться, а ночь — уменьшаться, — сказали ТАСС в планетарии.

Астрономы предупреждают, что несмотря на равенство дня и ночи на планете 20 марта, световой день в пятницу будет длиться чуть дольше из-за рефракции — преломления солнечных лучей в атмосфере Земли.

— Из-за рефракции наблюдатель видит восходящее Солнце немного раньше, а закат длится дольше. По этой причине в дни равноденствий продолжительность дня немного больше продолжительности ночи. В средних широтах Земли эта разница составляет около 8-11 минут, — уточнили в организации.

В связи с этой особенностью фактическая продолжительность дня и ночи на планете станет равна только через 2-3 дня после весеннего равноденствия, поясняют ученые. Далее длина светлой части суток в России и других странах Северного полушария Земли будет увеличиваться.

Астрономическая весна в России завершится 21 июня, в день летнего солнцестояния. В нашем полушарии наступит астрономическое лето.