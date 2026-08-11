США раскрыли число аннулированных виз

Администрация Трампа за первые 18 месяцев своего второго срока аннулировала более 175 000 американских виз, что в четыре раза превышает показатель президентства Джо Байдена, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

— Большинство этих виз было аннулировано из-за проблем с законом, связанных с различными видами преступной деятельности, среди которых лидируют нападения, вождение в нетрезвом виде, кражи и преступления, связанные с наркотиками. Значительная часть виз была аннулирована за опасное вождение, сексуальное насилие, жестокое обращение с детьми, мошенничество, растрату и другие преступления, — говорится в заявлении Госдепартамента.

Внешнеполитическое ведомство отмечает: «Под руководством президента Трампа и госсекретаря Рубио Госдепартамент продолжит выявлять, расследовать и лишать виз иностранных граждан, которые угрожают безопасности американского народа. Виза в США — это привилегия, а не право. Госдепартамент по-прежнему намерен использовать все доступные средства для защиты наших сообществ от тех, кто злоупотребляет визами».

Посольство США в Северной Африке аннулировало более 100 виз родителей — «туристов», которые приехали в США в основном для того, чтобы родить ребенка и получить американское гражданство.

В 2024 году Госдепартамент Байдена аннулировал около 40 000 виз — это меньше половины от 100 000 аннулированных виз за первый год президентства Дональда Трампа, а также еще 75 000 аннулированных виз в этом году, сообщает Newsweek.

За время первого президентского срока Трампа в 2017-2020 финансовых годах Служба иммиграции и натурализации США (USCIS) зафиксировала 935 346 случаев депортации.

При Джо Байдене в 2021-2024 финансовых годах USCIS зафиксировала 545 252 случая депортации.

Данные ICE за 2025 финансовый год еще не опубликованы, но в декабре 2025 года Министерство внутренней безопасности США заявило, что с момента возвращения Трампа в Белый дом было депортировано более 605 000 человек, что больше, чем за весь срок президентства Байдена.

Ранее сообщалось, что США ужесточили визовый режим для иностранной прессы и студентов.