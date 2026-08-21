США провели первую депортацию в Либерию

США в четверг осуществили свою первую депортацию в соответствии с соглашением о том, что Либерия примет до 1200 человек, которые не являются выходцами из западноафриканской страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

Первая группа из 20 депортированных прибыла в международный аэропорт Робертс недалеко от столицы Монровии. По словам министра информации Либерии Джеролинмека Пиаха, среди депортируемых — граждане Африки, Северной и Южной Америки, а также стран Карибского бассейна.

Госдепартамент США ранее объявил, что Либерия согласилась принимать депортированных лиц, не являющихся гражданами Либерии. Однако в соглашении, заключённом в сентябре 2025 года и опубликованном на сайте, не указано, сколько таких лиц и из каких стран.

По данным Third Country Deportation Watch, основывающимся на запросах в государственные органы, новостных сообщениях и других источниках, администрация Трампа заключила соглашения о депортации примерно с 35 странами, включая Либерию и еще 13 стран Африки. В рамках этих соглашений более 23 000 человек были депортированы в 26 стран.

Ранее сообщалось, что США создадут собственную авиакомпанию для депортации нелегальных мигрантов.