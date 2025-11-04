США проведут первый пуск баллистической ракеты после поручения Трампа

Соединенные Штаты готовятся к проведению первого испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд без боеголовки.

Ракета будет запущена с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии и направлена на полигон противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на Маршалловых островах. Отмечается, что испытание предназначено для проверки возможностей ракеты, а не для реальной детонации ядерного оружия.

Планируемый пуск станет вторым за последние два месяца. Предыдущий запуск по такой же траектории проводился в мае. В сентябре подводные силы США запустили в Атлантическом океане четыре невооруженные ракеты.

— Навигационные предупреждения указывают на то, что Соединенные Штаты запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд, но не оснащенной боеголовкой, — отмечает источник.

Ранее, 30 октября, Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия.

Министр энергетики Крис Райт уточнил, что речь идет о проверке компонентов, необходимых для инициирования атомного взрыва, а не о реальных детонациях.