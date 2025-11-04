РУ
    США проведут первый пуск баллистической ракеты после поручения Трампа

    США проведут первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) после заявлений Трампа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Newsweek.

    США МБР ракета
    Фото: АР

    Соединенные Штаты готовятся к проведению первого испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд без боеголовки.

    Ракета будет запущена с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии и направлена на полигон противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на Маршалловых островах. Отмечается, что испытание предназначено для проверки возможностей ракеты, а не для реальной детонации ядерного оружия.

    Планируемый пуск станет вторым за последние два месяца. Предыдущий запуск по такой же траектории проводился в мае. В сентябре подводные силы США запустили в Атлантическом океане четыре невооруженные ракеты.

    — Навигационные предупреждения указывают на то, что Соединенные Штаты запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд, но не оснащенной боеголовкой, — отмечает источник.

    Ранее, 30 октября, Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия.

    Министр энергетики Крис Райт уточнил, что речь идет о проверке компонентов, необходимых для инициирования атомного взрыва, а не о реальных детонациях.

