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США предпринимают усилия для укрепления мира на Ближнем Востоке

1 Февраля 2023, 14:49
США предпринимают усилия для укрепления мира на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Госсекретарь США, находясь в Иерусалиме, отметил, что Белый дом полон решимости работать с партнерами над созданием более стабильного, безопасного и процветающего Ближнего Востока, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

В ходе встречи Энтони Блинкена с членами правительства Израиля, Палестинской администрацией и руководством Египта были обсуждены конструктивные идеи относительно практических шагов, которые каждая сторона может предпринять для снижения напряженности и укрепления безопасности в регионе.

Энтони Блинкен призвал стороны конфликта предпринять шаги для предотвращения дальнейшей эскалации насилия и восстановления спокойствия.

Глава внешнеполитического ведомства США выразил соболезнования погибшим в результате террористического акта 29 января т.г. у синагоги в Неве-Яакове.

США объявили о предоставлении нового финансирования Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам в размере около 50 млн долларов. Денежные средства будут направлены на предоставление продовольствия, вакцин и образования. Общий объем финансовой помощи палестинцам со стороны США за последние два года составил почти 940 млн долларов.

Блинкен обозначил, что США будут поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира, обеспечение равных прав и возможностей для палестинцев и израильтян. Политика администрации президента Байдена направлена на сохранение и реализацию концепции двух государств для двух народов.

Фото: interkomitet.com
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