США предлагают нелегалам $3000 за добровольную депортацию до конца года
Министерство внутренней безопасности США увеличило выплаты с 1000 до 3000 долларов для нелегальных мигрантов, которые добровольно покинут США путем самодепортации до конца этого года, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.
Для получения компенсации нужно зарегистрироваться в приложение CBP Home, предназначенного для самостоятельной депортации.
Сообщается, что нелегальные мигранты также получат бесплатный билет на самолет до своей страны и будут освобождены от некоторых гражданских штрафов или наказаний, связанных с нелегальным пребыванием в США, если они добровольно покинут страну до 31 декабря 2025 года с помощью обновленного приложения для смартфонов CBP Home.
Министерство внутренней безопасности заявляет, что дополнительная выплата является частью кампании, приуроченной к праздничному сезону и направленной на ускорение депортаций и снижение расходов налогоплательщиков, при этом транспортная поддержка, как правило, считается менее затратной, чем традиционные операции по задержанию и депортации.
По состоянию на май 2025 года, по оценкам Службы иммиграции и таможенного контроля США, средняя стоимость ареста, содержания под стражей и депортации нелегального мигранта составляет примерно 17 000 долларов.
По данным Министерства внутренней безопасности США, с января 2025 года 1,9 млн нелегальных иммигрантов «добровольно сами депортировались», причем «десятки тысяч» сделали это именно в рамках программы CBP Home.
Согласно внутренним правительственным данным, за первые шесть месяцев второго президентского срока Дональда Трампа администрация депортировала почти 150 000 человек и зарегистрировала 13 000 случаев самодепортации.
Ранее сообщалось, что в мае Министерство внутренней безопасности США инициировала оплату проезда и выплату в размере 1000 долларов тем, кто воспользуется приложением CBP Home для выезда из США.