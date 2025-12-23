США предлагают нелегалам $3000 за добровольную депортацию до конца года

Для получения компенсации нужно зарегистрироваться в приложение CBP Home, предназначенного для самостоятельной депортации.

Сообщается, что нелегальные мигранты также получат бесплатный билет на самолет до своей страны и будут освобождены от некоторых гражданских штрафов или наказаний, связанных с нелегальным пребыванием в США, если они добровольно покинут страну до 31 декабря 2025 года с помощью обновленного приложения для смартфонов CBP Home.

Министерство внутренней безопасности заявляет, что дополнительная выплата является частью кампании, приуроченной к праздничному сезону и направленной на ускорение депортаций и снижение расходов налогоплательщиков, при этом транспортная поддержка, как правило, считается менее затратной, чем традиционные операции по задержанию и депортации.

По состоянию на май 2025 года, по оценкам Службы иммиграции и таможенного контроля США, средняя стоимость ареста, содержания под стражей и депортации нелегального мигранта составляет примерно 17 000 долларов.

По данным Министерства внутренней безопасности США, с января 2025 года 1,9 млн нелегальных иммигрантов «добровольно сами депортировались», причем «десятки тысяч» сделали это именно в рамках программы CBP Home.

Согласно внутренним правительственным данным, за первые шесть месяцев второго президентского срока Дональда Трампа администрация депортировала почти 150 000 человек и зарегистрировала 13 000 случаев самодепортации.

Ранее сообщалось, что в мае Министерство внутренней безопасности США инициировала оплату проезда и выплату в размере 1000 долларов тем, кто воспользуется приложением CBP Home для выезда из США.