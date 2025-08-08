США предлагают двойную награду за сведения против Мадуро
Власти США удвоили награду за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает агентство Kazinform cо ссылкой на ВВС.
Вашингтон не признал его победу на выборах, а власти США ранее предъявили Мадуро обвинения в наркоторговле.
- Министерство юстиции и Госдепартамент объявляют о вознаграждении в размере 50 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро, — заявила генпрокурор США Пэм Бонди. — Он является одним из крупнейших наркоторговцев в мире и угрозой для нашей национальной безопасности.
Каракас назвал последний шаг американских властей «жалким и нелепым».
- Достоинство нашей родины не продается. Мы отвергаем эту грубую политическую пропагандистскую операцию, — написал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в Telegram.
Предыдущая награда в размере 25 млн долларов была установлена в январе, напоминает AFP.