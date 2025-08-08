США предлагают двойную награду за сведения против Мадуро

Вашингтон не признал его победу на выборах, а власти США ранее предъявили Мадуро обвинения в наркоторговле.

- Министерство юстиции и Госдепартамент объявляют о вознаграждении в размере 50 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро, — заявила генпрокурор США Пэм Бонди. — Он является одним из крупнейших наркоторговцев в мире и угрозой для нашей национальной безопасности.

Каракас назвал последний шаг американских властей «жалким и нелепым».

- Достоинство нашей родины не продается. Мы отвергаем эту грубую политическую пропагандистскую операцию, — написал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в Telegram.

Предыдущая награда в размере 25 млн долларов была установлена в январе, напоминает AFP.