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США поддерживают смелые реформы Касым-Жомарта Токаева – Энтони Блинкен

28 Февраля 2023, 19:57
США поддерживают смелые реформы Касым-Жомарта Токаева – Энтони Блинкен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан занимает особое место в решении мировых проблем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Американская сторона поддерживает смелые реформы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. При этом мы следим за мерами, которые принимает Казахстан, и за работой, которую он выполняет. Особенно хочется отметить проводимые реформы по защите прав человека, искоренению коррупции и президентскому сроку. Изменения в этом направлении указывают на то, что Казахстан является благоприятной страной для инвестиций», - сказал Энтони Блинкен на пресс-конференции в МИД.

По его словам, США продолжат инвестировать в экономику нашей страны.

«С 1991 года мы вложили в экономику Казахстана более 50 млрд долларов инвестиций. В ближайшее время мы намерены продолжить прямое инвестирование в Казахстан. Стоит также отметить, что Казахстан является страной-партнером, которая занимает особое место в решении мировых проблем. К примеру, надо отметить исключительный вклад в остановку распространения ядерного оружия, участие в миротворческих операциях, а также исследования космического пространства», - добавил госсек США.

По его словам, на встрече министров в формате «С5+1» в Астане обсуждались вопросы экономики, энергетики, экологии и региональной безопасности.

Напомним, сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Казахстан с официальным визитом. Это первый официальный визит государственного секретаря Энтони Блинкена в Казахстан. Госсекретарь США провел переговоры с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен совершит поездку в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта.


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