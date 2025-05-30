США планируют модернизацию своего ядерного потенциала

— Модернизация ядерного арсенала Америки имеет важное значение для реализации программы президента Трампа «Мир через силу». Поразительная скорость производства B61-13 является свидетельством изобретательности наших ученых и инженеров, и срочности, с которой мы сталкиваемся в укреплении сдерживания в изменчивую новую эпоху — заявил министр энергетики Крис Райт.

Фото: energy.gov

США завершили сборку своей первой ядерной гравитационной бомбы B61-13 почти на год раньше запланированного срока.

— Сроки ее производства были ускорены более чем на 25% при сохранении высочайших стандартов безопасности и без нарушения наших шести других программ модернизации, — сообщил исполняющий обязанности заместителя администратора оборонных программ Дэвид Хогланд.

Отмечается, что B61-13 имеет общие характеристики с B61-12, но был разработан с более высокой взрывной мощностью для уничтожения более сложных и крупных военных целей, таких как укрепленные подземные бункеры или военные объекты, пишет The Defense Post.

Боеголовка B61-13 будет устанавливаться исключительно на стратегических бомбардировщиках, таких как B-2 Spirit и будущего В-21 Raider, в отличие от других вариантов B61, которые могут запускаться с широкого спектра истребителей и бомбардировщиков.

В отличие от B61-12, размещенных на американских базах в Европе, боеприпасы B61-13 размещаются исключительно на базах на континентальной части США.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп обнародовал планы по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол» до завершения его президентского срока.