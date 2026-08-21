США перехватывают инициативу: почему положение Ирана резко изменилось

На этой неделе завершились 60 дней, которые были предусмотрены июньским меморандумом между США и Ираном. За это время стороны должны были договориться о возможном соглашении с тем, чтобы завершить войну. Однако ничего из этого не вышло. Что происходило в течение минувших двух месяцев и как теперь могут разворачиваться события — в материале международного обозревателя агентства Kazinform Султана Акимбекова.

Стратегическая пауза перед новой эскалацией

Полноценной мирной паузы не получилось. Стороны периодически наносили удары. США бомбили иранские объекты вдоль побережья и некоторые объекты Ирана в глубине его территории. Иранцы атаковали корабли, которые делали попытки проходить через Ормузский пролив, а также наносили удары по некоторым странам Персидского залива.

Более того, США в июле объявили о том, что меморандум уже не действует. Собственно, это было неудивительно в связи с очевидной невыгодностью для американцев условий этого документа. Особенно если вспомнить пункты о снятии всех санкций, размораживании активов, выводе войск с прилегающих территорий и самый интересный пункт был о выделении 300 млрд долларов на восстановление Ирана, что выглядело практически как репарации.

Другой вопрос, зачем США вообще подписали июньский меморандум и почему от него так быстро отказались? Вполне логично, что в июне для США ключевым был вопрос обеспечения функционирования Ормузского пролива.

После нескольких месяцев конфликта, начиная с 28 февраля, американцы не смогли достичь этой цели, хотя такие попытки с их стороны предпринимались. Ситуация на рынке нефти была нестабильной. Цены на нефть росли, их удавалось сдерживать только за счет интервенций из запасов промышленно развитых стран. В то же время идти на дальнейшую эскалацию конфликта США не могли.

По сути, у них оставался последний вариант, если не считать маловероятной возможности проведения сухопутной операции, нанести удары по энергетической и нефтяной инфраструктуре Ирана. Это был бы очень болезненный удар, но после него с Тегераном о какой-то сделке было бы сложно говорить.

Поэтому им нужна была стратегическая пауза для того, чтобы увеличить предложение на рынке нефти и попытаться, условно говоря, провести «работу над ошибками», главным образом в вопросе контроля над Ормузским проливом. Но для Ирана такая пауза, с одной стороны, также была весьма желательной, все-таки он находился под ударами несколько месяцев и ему была необходима передышка.

С другой стороны, на руках у Тегерана был сильный козырь в виде контроля над Ормузским проливом. Здесь наверняка отдавали себе отчет, что США не могут организовать сухопутную операцию. Кроме того, Иран теоретически мог задействовать еще один сильный козырь в лице хуситов из Йемена, которые могли угрожать судоходству через Баб-эль Мандебский пролив в Красном море. Так что у них, как это ни парадоксально, была в общем-то достаточно выигрышная позиция.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

В этой ситуации Иран согласился с тем, что США получили передышку в ходе боевых действий. Соответственно, когда возник вопрос о меморандуме, который должен был оформить некие условия для достижения промежуточного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, необходимо было сделать Ирану выгодное предложение, чтобы он на это согласился. Скорее всего поэтому появились все перечисленные выше пункты, которые явно выглядели не слишком выгодными для США и гораздо более выгодными для Ирана.

Фактически американцы предложили Ирану условный «пряник» и тем самым поддержали мнение, что они находятся не в самом лучшем положении. Собственно, тогда так думали практически во всем мире.

Но и Иран почувствовал себя более уверенно. У него появились деньги от проданной нефти. К тому же, если бы были реализованы все условия июньского меморандума, Иран стал бы самой мощной в военном плане страной в регионе. При наличии денег, в том числе от 300 млрд долларов на восстановление, он сравнительно быстро реставрировал бы разрушения от воздушных ударов этой войны.

Как США использовали паузу для укрепления позиций

Кроме этого, сильно забеспокоились в арабских странах Персидского залива. Если бы меморандум привел к соглашению в том формате, который был в него заложен 17 июня, это могло означать ослабление американского присутствия в регионе. В таком случае оказалась бы под вопросом вся та модель безопасности, которая выстраивалась здесь десятки лет и которая опиралась на американскую поддержку.

Однако пока заинтересованные стороны пытались разобраться в возможных вариантах развития ситуации и понять, что им надо делать при таком кардинальном изменении геополитической ситуации и положения дел в области региональной безопасности, США занимались Ормузским проливом. В первую очередь они вывели те суда, которые оказались заблокированы там с начала войны 28 февраля. На рынке нефти сразу выросло ее предложение. Кроме того, на рынок поступили удобрения и газ, производство которых в Персидском заливе имело большое значение для мировой торговли.

Но самые большие изменения были проведены в отношении подготовки механизма провода судов через Ормузский пролив. Очень похоже, что уже к июлю ситуация здесь изменилась. По крайней мере, воспользовавшись в качестве повода иранской атакой 7 июля на танкеры, принадлежащие Катару и Саудовской Аравии, США начали наносить удары по иранским объектам. Кроме того, 10 июля здесь заявили, что санкции на экспорт иранской нефти, которые были предусмотрены меморандумом от 17 июня, будут снова введены 17 июля. Соответственно, у Ирана тогда оставалась только неделя до начала новой американской блокады.

В ответ Иран нанес удары по американским объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Характерно, что он не атаковал Израиль. Косвенно, в целом это говорило о его заинтересованности в продолжении переговоров. В общем, это неудивительно с учетом очевидной выгодности для Тегерана условий июньского меморандума. Но не для США, поэтому неудивительно, что они от него в июле фактически отказались. И вот здесь как раз возник вопрос, что, собственно, произошло?

Конечно, за это время совершалось много политических маневров с участием США и стран региона. К примеру, соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе, или возможность возвращения Турции в программу истребителя F-35. Можно вспомнить также участие ряда арабских стран Залива в саммите НАТО в Турции 8 июля. Все это должно было продемонстрировать, что США не уходят из региона и остаются важным игроком, в том числе и в вопросах безопасности.

Ормузский пролив перестает быть козырем Ирана

Но главный вопрос во всей этой истории заключался в Ормузском проливе и способности США обеспечить его функционирование. 19 августа в американских СМИ появилась очередная утечка информации, в которой указывалось, что США и страны Залива вроде как наладили тайный канал поставок нефти через Ормузский пролив в размере 10 млн баррелей нефти в день. Это примерно половина от довоенного объема поставок в 20 млн баррелей в сутки. Если учесть, что еще около 7 млн баррелей поступают по внутренним трубопроводам в Саудовской Аравии в Красное море и Объединенных Арабских Эмиратах в Аравийское море, то, по сути, речь идет о преодолении блокады пролива.

Конечно, сложно утверждать, что это рабочая модель. Но утечки в медиа США обычно информативны. Но может быть главное здесь это косвенные признаки верности этой информации. В сообщение Axios, например, речь идет о «последних нескольких неделях», когда этот маршрут начал функционировать.

Фото: Kazinform / ИИ

Такой срок выводит нас на середину июля, когда американцы активно бомбили иранские объекты вдоль побережья, включая острова в Ормузском проливе. 17 июля они восстановили санкции против экспорта нефти из Ирана. То есть, если сообщение о перевозках нефти через пролив верное, тогда Иран в течение «нескольких недель» не имеет возможности прервать эти перевозки.

Если эта информация правдива, тогда США удалось ограничить возможности иранцев атаковать корабли в проливе, несмотря на то, что такие атаки периодически происходят. Например, в ОАЭ заявляли, что Иран атаковал эмиратские танкеры и 18 августа вроде бы нанес удар двумя баллистическими ракетами. После этого власти Эмиратов объявили о бессрочной приостановке всей торговли и финансовых операций с Ираном.

Сам по себе такой шаг ОАЭ весьма показателен. С начала этой войны арабские страны Залива были весьма сдержаны в ответ на атаки со стороны Ирана. Хотя появлялись сообщения о том, что отдельные страны, называли как раз Саудовскую Аравию и ОАЭ, вроде как могли наносить ответные удары по Ирану, но это никогда не подтверждалось официально. Потому что страны Залива с их моделью экономики чувствительны к военному давлению и больше всего хотели бы скорейшего перехода к миру.

В этой ситуации решительность властей ОАЭ говорит, в том числе, что они стали больше уверенны относительно своей безопасности в случае, если Иран вдруг решит ответить. Очень похоже, что это результат хорошей осведомленности о внутренних процессах, которые происходят вокруг данного конфликта. Некоторые события могли убедить власти Эмиратов в оправданности более решительной позиции в отношении Ирана.

В данном случае стоит вспомнить историю с жестким высказыванием президента США Дональда Трампа в отношении Омана. 16 августа в интервью Fox News в ответ на вопрос, что он думает о переговорах Омана с Ираном относительно Ормузского пролива, Трамп неожиданно ответил очень резко. «Если они будут мешать, мы их разбомбим» с использованием ненормативной лексики.

Переговоры между Ираном и Оманом идут примерно с 10 июля и похоже, что к началу августа в ходе них был достигнут определенный прогресс. Хотя одновременно иранцы в августе выдвинули требования к США в качестве условия открытия пролива. Среди них выплата компенсаций и снятие морской блокады.

В данном случае интересно, что могло вызвать такую реакцию со стороны Трампа? Скорее всего, вопрос как раз был в функционировании коридора через пролив, который проходит вдоль берегов Омана. Возможно, что оманская сторона активно маневрировала между Ираном и США в сложной ситуации, в которой оказалась и Трампу это не понравилось.

Потому что у американцев явно есть свой план, некоторые детали которого становятся известны со временем, как это было с сообщением Axios. 20 августа Трамп объявил «о начале масштабной экономической войны против Ирана». В принципе эти вещи взаимосвязаны. Потому что без возможности проводить суда по Ормузского проливу, блокада Ирана слишком тяжело скажется на мировой экономике. Получается, что Трамп уверен, что пролив будет работать и не опасается ударов со стороны Ирана.

«Щит и меч»: какие варианты остаются у Ирана

Теперь главный вопрос, чем ответит Тегеран, сможет ли он вернуть ситуацию к весне этого года, как в отношении блокады Ормузского пролива, так и в давлении на своих арабских соседей по Персидскому заливу. Есть у Ирана возможности проводить военные операции на прежнем уровне или нет?

Если такой возможности нет, то США могут поддерживать блокаду Ирана довольно долго при условии функционирования Ормузского пролива. Если же у Ирана сохранились военные ресурсы, особенно ракеты и беспилотники, тогда он может попытаться нанести такой ущерб, чтобы все-таки вынудить американцев и страны Залива пойти на его условия. Собственно, в ближайшее время мы это увидим.

Фото: Majid Asgaripour

Так что здесь возможны два базовых сценария. В одном у Ирана есть возможности для атак на страны Залива и американцев. Тогда все будет решаться в борьбе «щита и меча». Вопрос здесь, что закончится раньше — иранские ракеты и беспилотники или средства ПВО у американцев и их союзников. Но в любом моменте реализации этого сценария США могут начать наносить удары по иранской инфраструктуре. Они могут делать это поэтапно, сначала один завод, одна электростанция и т. д.

В другом сценарии возможности Ирана более ограничены, поскольку разрушены заводы по производству ракет и топлива для них, не так просто восстановить их за которое время. Тем не менее, он поддерживает некий уровень военной активности, чтобы не потерять лицо и одновременно пытается вернуться к переговорам.

Но тут главное, на что могут пойти сторонники жесткой линии в иранском руководстве, в случае если Иран окажется в тупике. Выдержать полную блокаду будет очень непросто. Тем более, что в прежней истории, когда Иран длительное время находился под американскими санкциями, ему помогали их обходить страны Залива. Теперь с этим явно есть большие сложности, особенно после решения ОАЭ.

Кроме этого в сентябре у Трампа скорее всего будет в распоряжении закон Грэма-Блюменталя об ужесточении санкций против стран, поддерживающих отношения с Россией и Ираном. В июле он прошел сенат и отправлен в конгресс. Там сейчас августовские каникулы. Можно ожидать, что его поддержат уже в сентябре.

Так что ситуация складывается для Ирана не самым выгодным образом. Фактическая его блокада. Хотя еще в июне казалось, что иранцы добьются максимума в своих намерениях, они пребывали в некоторой эйфории, отсюда рост требований к американцам. Но реальность оказалась менее благоприятной для Тегерана. США взяли паузу и явно лучше использовали выигранное время.