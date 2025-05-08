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    17:10, 08 Май 2025 | GMT +5

    США перебросили бомбардировщики B-52 на базу в Индийском океане

    Бомбардировщики B-52 вылетели на отдаленный остров Диего-Гарсия в Индийском океане, где присоединились к бомбардировщикам B-2, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Air & Space Forces Magazine.

    США перебросили бомбардировщики B-52 на базу в Индийском океане
    Фото: airandspaceforces.com

    Командование глобального удара ВВС США не комментирует местоположение самолетов. В заявлении, отвечающем на вопросы, говорится, что командование «регулярно проводит глобальные операции в координации с другими боевыми командованиями, службами и участвующими правительственными агентствами США для сдерживания, обнаружения и, при необходимости, отражения стратегических атак против Соединенных Штатов и их союзников. Для сохранения оперативной безопасности мы не обсуждаем подробности учений или операций».

    Бомбардировщики, находившиеся на Диего-Гарсия, участвовали в авиаударах по повстанцам-хуситам в Йемене. Однако эта операция завершилась 6 мая, поскольку президент Дональд Трамп объявил, что США прекратят бомбардировки против хуситов после того, как они согласились прекратить атаки на коммерческое судоходство у берегов Йемена.

    Наблюдатели скептически относятся к тому, что хуситы прекратят свои атаки, а США могут сохранить силы, способные нанести удары по региону, чтобы обеспечить соблюдение договоренностей.

    Развертывание бомбардировочной оперативной группы не обязательно предвещает наступательные операции. Чаще всего участвующие летчики и самолеты принимают участие в учениях, совместных тренировках с союзниками и демонстрируют возможности американской авиации.

    Ранее сообщалось, что ВМС США за две недели потеряли второй истребитель на авианосце «Трумэна».

    Теги:
    Авиация Хуситы Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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