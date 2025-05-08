США перебросили бомбардировщики B-52 на базу в Индийском океане

Командование глобального удара ВВС США не комментирует местоположение самолетов. В заявлении, отвечающем на вопросы, говорится, что командование «регулярно проводит глобальные операции в координации с другими боевыми командованиями, службами и участвующими правительственными агентствами США для сдерживания, обнаружения и, при необходимости, отражения стратегических атак против Соединенных Штатов и их союзников. Для сохранения оперативной безопасности мы не обсуждаем подробности учений или операций».

Бомбардировщики, находившиеся на Диего-Гарсия, участвовали в авиаударах по повстанцам-хуситам в Йемене. Однако эта операция завершилась 6 мая, поскольку президент Дональд Трамп объявил, что США прекратят бомбардировки против хуситов после того, как они согласились прекратить атаки на коммерческое судоходство у берегов Йемена.

Наблюдатели скептически относятся к тому, что хуситы прекратят свои атаки, а США могут сохранить силы, способные нанести удары по региону, чтобы обеспечить соблюдение договоренностей.

Развертывание бомбардировочной оперативной группы не обязательно предвещает наступательные операции. Чаще всего участвующие летчики и самолеты принимают участие в учениях, совместных тренировках с союзниками и демонстрируют возможности американской авиации.

Ранее сообщалось, что ВМС США за две недели потеряли второй истребитель на авианосце «Трумэна».