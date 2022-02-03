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США отправляют 3000 военнослужащих в Центральную и Восточную Европу

3 Февраля 2022 11:45
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США отправляют 3000 военнослужащих в Центральную и Восточную Европу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден планирует направить 3 000 военнослужащих в Восточную Европу для поддержки сил НАТО «в ближайшие дни», заявил в среду представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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По его словам, около тысячи военнослужащих, размещенных в настоящее время в Германии, будут передислоцированы в Румынию, поскольку Россия не проявляет намерения сократить свое военное присутствие на границе с Украиной, и Запад опасается вторжения в страну.

В Румынии в данное время находятся 900 американских солдат. К ним должны присоединиться и силы, которые в страну направит Франция.

«Соединенные Штаты будут продолжать консультации и координацию с Францией и всеми нашими союзниками, чтобы мы дополняли друг друга в развертывании сил», - отметил Кирби.

Кроме того, в Германию и Польшу будут направлены 2 000 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии, основной силы быстрого реагирования вооруженных сил США. Из них 1 700 человек будут передислоцированы в Польшу, а остальные помогут координировать действия американских сил в Германии. В настоящее время в Польше размещены около 5 000 военнослужащих США.

«Отвечая на вопрос, зачем перебрасывать силы именно сейчас, нужно упомянуть несколько факторов. Г-н Путин продолжает наращивать объединённые наступательные силы, даже в течение последних суток, он продолжает это делать у западных границ России, в Беларуси, и, как я уже сказал, в Средиземном море, а также в Северной Атлантике. Он не продемонстрировал, что заинтересован в деэскалации напряжения», - Джон Кирби, Представитель Пентагона.

В Белом доме отметили, что переброска дополнительного контингента на временной основе не связана с получением новых разведывательных данных.

По сообщению агентства Интерфакс , замглава российского МИД Александр Грушко раскритиковал решение США отправить военных в Европу. Чиновник назвал эти действия «деструктивными шагами», которые «сужают поле для политических решений».

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#США   #Европа   #Мировые новости   #Вооруженные силы  
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