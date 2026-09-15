США отменили ограничения на выбросы для угольных и газовых электростанций
Агентство по охране окружающей среды США отменило основные требования администрации Джо Байдена по ограничению выбросов парниковых газов для угольных и газовых электростанций, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Администрация президента США Дональда Трампа аннулировала важные положения по защите климата, принятые предыдущей администрацией. Агентство по охране окружающей среды (EPA) отменило требования по ограничению выбросов парниковых газов для угольных и газовых электростанций, заявил его глава Ли Зелдин на встрече министров G20 в Хьюстоне.
Американцы смогут «позволить себе не гасить свет»
По его словам, более 15 лет администрации Барака Обамы и Джозефа Байдена «вели войну против угля, стремясь уничтожить надежный и доступный источник энергии». Администрация Трампа намерена изменить эту ситуацию. Она выполняет «задачу по защите американской энергетики» и стремится гарантировать, что жители страны «смогут позволить себе не выключать свет», подчеркнул Зелдин. Он представил окончательный вариант новых норм, предложенных в 2025 году.
Предыдущая администрация Джо Байдена обязала энергетические корпорации к 2024 году поэтапно сократить выбросы углекислого газа от угольных электростанций и новых газовых установок на показатель до 90%. Это предписание отменила администрация Трампа. По оценке EPA, данные требования невыполнимы, в особенности в столь сжатые сроки.
Экологические активисты намерены оспорить решение в судебном порядке.
В США зафиксировано самое жаркое лето в истории
Парниковые газы признаны учеными главной причиной антропогенного изменения климата. Согласно результатам исследований, с конца XIX века они привели к значительному росту средней глобальной температуры. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), это сказывается на всех регионах мира — например, проявляясь в участившихся и более интенсивных природных катаклизмах, таких как наводнения, волны экстремальной жары и засухи.
Соединенные Штаты входят в число крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов. Как и в Западной Европе, в США в 2026 году было зафиксировано самое жаркое лето за всю историю наблюдений.
Трамп неоднократно называл борьбу с изменением климата «величайшим обманом» в мире. После начала второго президентского срока он распорядился о повторном выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. В минувшем феврале EPA и Трамп объявили недействительной классификацию 2009 года, согласно которой парниковые газы представляют угрозу для здоровья и благополучия населения.
В конце августа президент США объявил чрезвычайное положение в стране из-за угроз национальной безопасности, связанных с иностранными поставками оборудования для централизованных энергосистем.