США отменили ограничения на выбросы для угольных и газовых электростанций

Агентство по охране окружающей среды США отменило основные требования администрации Джо Байдена по ограничению выбросов парниковых газов для угольных и газовых электростанций, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW .

Администрация президента США Дональда Трампа аннулировала важные положения по защите климата, принятые предыдущей администрацией. Агентство по охране окружающей среды (EPA) отменило требования по ограничению выбросов парниковых газов для угольных и газовых электростанций, заявил его глава Ли Зелдин на встрече министров G20 в Хьюстоне.

Американцы смогут «позволить себе не гасить свет»

По его словам, более 15 лет администрации Барака Обамы и Джозефа Байдена «вели войну против угля, стремясь уничтожить надежный и доступный источник энергии». Администрация Трампа намерена изменить эту ситуацию. Она выполняет «задачу по защите американской энергетики» и стремится гарантировать, что жители страны «смогут позволить себе не выключать свет», подчеркнул Зелдин. Он представил окончательный вариант новых норм, предложенных в 2025 году.

Предыдущая администрация Джо Байдена обязала энергетические корпорации к 2024 году поэтапно сократить выбросы углекислого газа от угольных электростанций и новых газовых установок на показатель до 90%. Это предписание отменила администрация Трампа. По оценке EPA, данные требования невыполнимы, в особенности в столь сжатые сроки.

Экологические активисты намерены оспорить решение в судебном порядке.

В США зафиксировано самое жаркое лето в истории

Парниковые газы признаны учеными главной причиной антропогенного изменения климата. Согласно результатам исследований, с конца XIX века они привели к значительному росту средней глобальной температуры. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), это сказывается на всех регионах мира — например, проявляясь в участившихся и более интенсивных природных катаклизмах, таких как наводнения, волны экстремальной жары и засухи.

Соединенные Штаты входят в число крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов. Как и в Западной Европе, в США в 2026 году было зафиксировано самое жаркое лето за всю историю наблюдений.

Трамп неоднократно называл борьбу с изменением климата «величайшим обманом» в мире. После начала второго президентского срока он распорядился о повторном выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. В минувшем феврале EPA и Трамп объявили недействительной классификацию 2009 года, согласно которой парниковые газы представляют угрозу для здоровья и благополучия населения.

В конце августа президент США объявил чрезвычайное положение в стране из-за угроз национальной безопасности, связанных с иностранными поставками оборудования для централизованных энергосистем.