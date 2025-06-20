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    16:42, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    США одобрили первую в мире вакцину против ВИЧ

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новый препарат, на создание которого ушло почти 20 лет. Он стал первым в мире средством профилактики ВИЧ, которое достаточно вводить всего два раза в год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вакцина, лекарства, врачи, медицина
    Фото: freepik.com

    Как сообщает биофармацевтическая компания препарат действует за счет блокировки вируса иммунодефицита на ранней стадии до его проникновения в клетки организма. Инъекция вводится подкожно один раз в шесть месяцев и обеспечивает надежную защиту от заражения ВИЧ.

    — Это исторический день в многолетней борьбе с ВИЧ. Один из важнейших научных прорывов нашего времени, он предлагает реальную возможность помочь положить конец эпидемии ВИЧ, — сказал исполнительный директор компании.

    Исследовательские данные показывают, что ≥99,9% участников, получавших препарат в испытаниях фазы 3 PURPOSE 1 и PURPOSE 2, остались ВИЧ-отрицательными.

    Ранее сообщалось, что в Узбекистане рассматривается законопроект, в котором предлагается ввести обязательное тестирование на ВИЧ.

    Теги:
    Медицина Вакцинация Мировые новости США
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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