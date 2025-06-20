США одобрили первую в мире вакцину против ВИЧ

Как сообщает биофармацевтическая компания препарат действует за счет блокировки вируса иммунодефицита на ранней стадии до его проникновения в клетки организма. Инъекция вводится подкожно один раз в шесть месяцев и обеспечивает надежную защиту от заражения ВИЧ.

— Это исторический день в многолетней борьбе с ВИЧ. Один из важнейших научных прорывов нашего времени, он предлагает реальную возможность помочь положить конец эпидемии ВИЧ, — сказал исполнительный директор компании.

Исследовательские данные показывают, что ≥99,9% участников, получавших препарат в испытаниях фазы 3 PURPOSE 1 и PURPOSE 2, остались ВИЧ-отрицательными.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане рассматривается законопроект, в котором предлагается ввести обязательное тестирование на ВИЧ.