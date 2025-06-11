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    22:38, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Обязательное тестирование на ВИЧ для иностранцев планируют ввести в Узбекистане

    В Узбекистане рассматривается законопроект, в котором предлагается ввести обязательное тестирование на ВИЧ, передает агентство Kazinform.

    СПИД, ВИЧ
    Фото: pexels.com

    Эта мера будет распространяться на граждан Узбекистана, возвращающихся в страну после длительного пребывания за границей, а также на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории республики.

    Согласно документу, обязательному медицинскому обследованию будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находившиеся за пределами страны более 90 дней.

    Подобные требования также будут касаться иностранных работников и других лиц, прибывающих в Узбекистан на постоянное или длительное проживание.

    Инициаторы законопроекта объясняют необходимость таких изменений стремлением своевременно выявлять инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ, которые могут представлять угрозу для здоровья всего населения. Поводом для разработки этой инициативы стало увеличение масштабов трудовой миграции и рост числа иностранных граждан, прибывающих в страну.

    Если законопроект будет принят, Узбекистан присоединится к числу государств, в которых действуют аналогичные меры по контролю за распространением ВИЧ-инфекции.

    Ранее сообщалось, что 130 новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано за четыре месяца в Астане.

    Теги:
    СПИД Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
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