Обязательное тестирование на ВИЧ для иностранцев планируют ввести в Узбекистане

Эта мера будет распространяться на граждан Узбекистана, возвращающихся в страну после длительного пребывания за границей, а также на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории республики.

Согласно документу, обязательному медицинскому обследованию будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находившиеся за пределами страны более 90 дней.

Подобные требования также будут касаться иностранных работников и других лиц, прибывающих в Узбекистан на постоянное или длительное проживание.

Инициаторы законопроекта объясняют необходимость таких изменений стремлением своевременно выявлять инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ, которые могут представлять угрозу для здоровья всего населения. Поводом для разработки этой инициативы стало увеличение масштабов трудовой миграции и рост числа иностранных граждан, прибывающих в страну.

Если законопроект будет принят, Узбекистан присоединится к числу государств, в которых действуют аналогичные меры по контролю за распространением ВИЧ-инфекции.

Ранее сообщалось, что 130 новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано за четыре месяца в Астане.