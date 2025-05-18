130 новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано за четыре месяца в Астане

По информации Центра по профилактике ВИЧ-инфекции города Астаны, в столице на сегодня принимается ряд лечебно-профилактических мер для своевременного и раннего выявления и лечения ВИЧ-инфекции, а также по снижению темпов распространения заболевания.

— Для раннего выявления ВИЧ-инфекции, что позволяет своевременно контролировать состояние иммунной системы и предотвращать развитие вторичных инфекций, обеспечен широкий доступ населения к тестированию на ВИЧ. За 4 месяца 2025 года на выявление ВИЧ-инфекции обследовано более 160 тыс. человек, охват тестированием населения составил 12%. Внедрено экспресс-тестирование представителей ключевых групп населения в СПИД-сервисных неправительственных организациях с помощью неинвазивных экспресс-тестов, — поделились в ведомстве.

Охват антиретровирусной терапией за последние 10 лет увеличился более, чем в 5 раз, и составляет 93% от числа состоящих на учете. Уровень вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку не превышает 1%, что существенно снижает риски по заболеваемости ВИЧ среди новорожденных.​

— В результате увеличения доступности АРТ-терапии не допущено роста показателя смертности от СПИДа, который сохраняется на прежнем уровне, — добавили в ведомстве.

В преддверии памятной даты Центром по профилактике ВИЧ-инфекции совместно с управлением общественного здравоохранения, неправительственными организациями, Молодежными центрами здоровья и Центром формирования здорового образа жизни были проведены День открытых дверей, акция с экспресс-тестированием на ВИЧ для населения в ТРЦ «Хан Шатыр», акция для студентов Казахского агротехнического университета и другие мероприятия.

Как добавили медики, только по Астане за 4 месяца 2025 года было зарегистрировано 130 новых случаев ВИЧ-инфекции, 60% из них приходятся на возраст 20-39 лет.

Ранее сообщалось, что трое из четырех заболевших ВИЧ в Жамбылской области — мужчины. Подавляющее большинство из них заразились половым путем.