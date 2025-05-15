Трое из четырех заболевших ВИЧ в Жамбылской области — мужчины

С начала года Жамбылским областным центром по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита зарегистрированы 44 новых случая ВИЧ инфекции, из них лишь три случая произошли в районах, все остальные — в областном центре.

Если говорить о возрасте заболевших, то примечательно, что зарегистрирован один случай заболевания среди граждан в возрасте от 2 до 5 лет и 6 случаев в возрастной категории 60 лет и старше. Больше всего новых зараженных выявили среди пациентов в возрасте от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет — по 12 в каждой. Среди совсем юных граждан в возрасте от 15 до 19 лет — один зараженный, среди молодежи от 20 до 29 — 5 заболевших.

Также примечательно, что из 44 зарегистрированных случаев лишь 13 женщины, остальные 31 — мужчины (в прошлом году за аналогичный период гендерный состав заболевших был ровнее — 25 мужчин и 15 женщин).

Если говорить о путях передачи, то медикам удалось установить почти все из них. Неустановленными остались лишь 2 случая. Подавляющее большинство случаев передачи произошли в результате гетеросексуального полового контакта — 38 эпизодов. Один заболевший заразился при употреблении инъекционных наркотиков, один вертикальным путем (от матери ребенку), двое посредством гомосексуального полового контакта.

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