27 Августа 2022 18:40

США назначат посла по особым поручениям в Арктике

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Администрация президента США Джо Байдена заявила о создании должности посла по особым поручениям в Арктике, что, как ожидается, повысит значимость американской политики в этом регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен вскоре назначит посла по особым поручениям, который будет взаимодействовать с другими арктическими странами, группами коренных народов и другими заинтересованными сторонами», - заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Решение было принято на фоне предпринятых в последние годы Россией мер по созданию нескольких военных баз на своей арктической территории, а также из-за повышения температуры в этом регионе, которое происходит в три раза быстрее, чем в остальном мире. В связи с этим таяние морского льда открывает Северный Ледовитый океан для торговых и военных маршрутов, отмечает американское аналитическое издание Axios.

«Арктический регион, который является мирным, стабильным, процветающим и открытым к сотрудничеству, имеет решающее стратегическое значение для Соединенных Штатов и является приоритетом для госсекретаря Блинкена», — сказал Патель.

Заявление о новой должности посла США по особым поручениям произошло во время переговоров в Гренландии по арктическим вопросам.

Новый посол заменит ранее существовавшую должность координатора Госдепартамента США по Арктике, которую занимал карьерный дипломат Джим ДеХарт. Белый дом стремится повысить эту роль до должности полноценного посла, ожидая теперь ее утверждения от Конгресса США.

Фото: Axios