    США направят в Польшу дополнительно пять тысяч военнослужащих

    Об этом Президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Дональд Трамп принял решение направить в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих. 
    Решение, по словам Трампа, принято с учетом хороших отношений с президентом Польши Каролем Навроцким.

    — Учитывая мои прекрасные отношения с президентом Польши Каролем Навроцким, мне приятно сообщить, что США направят дополнительно пять тысяч военных в Польшу, — написал Трамп.

    Ранее американский лидер заявляла о намерении сократить численность американских войск в Польше и Германии.

    В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс несколькими днями ранее заявил, что США не будут сокращать численность американских войск в Польше, а лишь отложат передислокацию.

    — Речь идет не о выводе всех американских солдат из Европы. Мы говорим о перераспределении некоторых ресурсов таким образом, чтобы максимально повысить безопасность Америки, — заявил он.

    Ранее сообщалось о том, что Пентагон проводит расследование ударов США по судам, предположительно перевозившим наркотики.

    Диана Калманбаева
    Автор