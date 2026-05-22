США направят в Польшу дополнительно пять тысяч военнослужащих

Об этом Президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Решение, по словам Трампа, принято с учетом хороших отношений с президентом Польши Каролем Навроцким.

— Учитывая мои прекрасные отношения с президентом Польши Каролем Навроцким, мне приятно сообщить, что США направят дополнительно пять тысяч военных в Польшу, — написал Трамп.

Ранее американский лидер заявляла о намерении сократить численность американских войск в Польше и Германии.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс несколькими днями ранее заявил, что США не будут сокращать численность американских войск в Польше, а лишь отложат передислокацию.

— Речь идет не о выводе всех американских солдат из Европы. Мы говорим о перераспределении некоторых ресурсов таким образом, чтобы максимально повысить безопасность Америки, — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что Пентагон проводит расследование ударов США по судам, предположительно перевозившим наркотики.