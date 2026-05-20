Пентагон проводит расследование ударов США по судам, предположительно перевозившим наркотики

Генеральный инспектор Министерства обороны США заявил, что ведомство проводит расследование в отношении Южного командования Вооружённых сил США в связи с его действиями против судов, занимающихся контрабандой наркотиков, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

По данным Пентагона, Южное командование с осени прошлого года уничтожило 59 судов, при этом были убиты 193 человека, которые предположительно перевозили наркотики через Карибское море и Тихий океан.

Внутренняя служба контроля Пентагона изучит разведданные и цели, использованные Южным командованием для нанесения ударов, а также другие аспекты операций против наркокартелей.

По словам американского чиновника, пока неясно, сколько времени займет расследование, которое будет включать в себя проверки в Пентагоне и в штаб-квартире Южного командования в Майами.

Многие законодатели, в том числе некоторые республиканцы, осуждают эти операции, ставят под сомнение их законность и требуют усилить контроль за их проведением. Война с Ираном отвлекла внимание от продолжающихся ударов. По данным Пентагона, в мае Южное командование провело три операции, в результате которых погибли семь человек.

