США нанесли удар по судну, предположительно перевозившему наркотики

Американские военные атаковали судно, обвиняемое в контрабанде наркотиков, в восточной части Тихого океана, что привело к гибели трех человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

Общее число людей, погибших в результате ударов американских военных по судам в восточной части Тихого океана и Карибском море, составило по меньшей мере 211 человек с тех пор, как в начале сентября администрация Трампа начала борьбу с «наркотеррористами».

По данным военных, судно принадлежало «признанным террористическим организациям». Однако конкретная банда не названа, а доказательств того, что судно перевозило наркотики, не предоставлены.

Президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в состоянии «вооруженного конфликта» с картелями в Латинской Америке, и оправдал авиаудары необходимостью остановить поток наркотиков в Соединённые Штаты.

Критики ставят под сомнение законность ударов по судам, в том числе потому, что фентанил обычно попадает в США по суше из Мексики.

Ранее сообщалось, что Пентагон проводит расследование ударов США по судам, предположительно перевозившим наркотики.