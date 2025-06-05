США наложили вето на резолюцию ООН по прекращению огня в Газе

Десять непостоянных членов 15-местного Совета вынесли резолюцию на голосование. Впервые с момента вступления в должность президента Дональда Трампа Совет рассмотрел резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

Соединенные Штаты стали единственным членом, проголосовавшим против этой меры; остальные 14 членов Совета, включая Россию, проголосовали «за», что в очередной раз подчеркнуло изоляцию Вашингтона на мировой арене из-за его политики безоговорочной поддержки Израиля.

— Мы считаем, что этот текст отражает консенсус, разделяемый всеми членами Совета, о том, что война в Газе должна быть немедленно прекращена, все заложники должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, а мирные жители Газы не должны голодать и должны иметь полный и беспрепятственный доступ к помощи, — говорится в совместном заявлении 10 непостоянных членов, которое было зачитано послом Словении в ООН Самуэлем Жбогаром на заседании Совета перед голосованием.

Для принятия резолюции Совета Безопасности необходимо девять голосов «за» и ни одного вето от пяти постоянных членов — Великобритании, Китая, Франции, России и США.

С тех пор, как началась война после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, Соединенные Штаты наложили вето на четыре резолюции Совета, призывающие к прекращению огня, и воздержались от одной в июне прошлого года.

Временно исполняющая обязанности представителя США в ООН Дороти Камилла Ши повторила заявление Вашингтона о том, что Израиль имеет право на самооборону, и обвинила ХАМАС в страданиях палестинцев, заявив, что война закончится, если группировка сдастся.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар поблагодарил президента США Дональда Трампа и американскую администрацию за вето на проект резолюции.

— Я благодарю президента Трампа и администрацию США за то, что они встали плечом к плечу с Израилем и наложили вето на абсолютно одностороннюю резолюцию в Совете Безопасности ООН, — заявил Саар.

Члены Совета заявили, что разочарованы тем, что Соединенные Штаты блокируют действия ООН по завершению войны, в которой погибло более 50тысяч палестинцев, многие из которых были женщинами и детьми, по словам властей Газы.

Ранее сообщали, что климатическая активистка Грета Тунберг и еще 11 человек в воскресенье отправились в Газу на судне с гуманитарной помощью с целью «прорвать израильскую осаду» и повысить «международную осведомленность» о продолжающемся гуманитарном кризисе.