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    США начнут использовать ИИ для собеседований при найме госслужащих

    Федеральное правительство США в ближайшие дни начнет использовать искусственный интеллект (ИИ) для проведения собеседований с кандидатами на государственные должности, передает агентство Kazinform. 

    США начнут использовать ИИ для собеседований при найме госслужащих
    Фото: The Diplomatic Insight

    Как передает CBS News со ссылкой на американских чиновников, технология будет протестирована в рамках так называемого Tech Force — инициативы, запущенной восемь месяцев назад для привлечения специалистов из частного технологического сектора на двухлетнюю работу в государственные органы.

    Для отбора кандидатов планируется использовать платформу CodeSignal. 

    Решение о тестировании технологии последовало после новых рекомендаций Управления по кадровой службе США (OPM), которое призвало государственные учреждения активнее использовать ИИ в процессе найма, поскольку федеральный процесс найма традиционно считается длительным. При этом ведомство подчеркнуло необходимость сохранять человеческий контроль, особенно при принятии важных кадровых решений.

    Ранее сообщалось о том, что ИИ поможет подобрать вакансии для казахстанцев.

    В мире Госслужба ИИ США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор