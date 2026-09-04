США начнут использовать ИИ для собеседований при найме госслужащих

Федеральное правительство США в ближайшие дни начнет использовать искусственный интеллект (ИИ) для проведения собеседований с кандидатами на государственные должности, передает агентство Kazinform.

Как передает CBS News со ссылкой на американских чиновников, технология будет протестирована в рамках так называемого Tech Force — инициативы, запущенной восемь месяцев назад для привлечения специалистов из частного технологического сектора на двухлетнюю работу в государственные органы.

Для отбора кандидатов планируется использовать платформу CodeSignal.

Решение о тестировании технологии последовало после новых рекомендаций Управления по кадровой службе США (OPM), которое призвало государственные учреждения активнее использовать ИИ в процессе найма, поскольку федеральный процесс найма традиционно считается длительным. При этом ведомство подчеркнуло необходимость сохранять человеческий контроль, особенно при принятии важных кадровых решений.

Ранее сообщалось о том, что ИИ поможет подобрать вакансии для казахстанцев.