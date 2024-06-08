США начнут антимонопольное расследование в отношении Nvidia, Microsoft и OpenAI

Федеральная торговая комиссия и Министерство юстиции США намерены начать антимонопольное расследование в отношении Microsoft, OpenAI и Nvidia с целью изучения их влияния на индустрию искусственного интеллекта, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на CNBC.

По некоторым данным, Федеральная торговая комиссия возьмет на себя инициативу по расследованию Microsoft и OpenAI, в то время как Министерство юстиции сосредоточится на Nvidia.

Microsoft инвестировала 1 млрд долларов в OpenAI в 2019 году и с тех пор размер инвестиций увеличился примерно до 13 млрд долларов. Microsoft активно использует модель OpenAI для своего чат-бота «Copilot» и облака «Azure».

Огромные инвестиции необходимы для искусственного интеллекта, так как для их создания и обучения требуются тысячи специализированных чипов, которые на сегодняшний день в основном поставляются Nvidia. На пример, Meta для разработки собственной модели «Llama» тратит миллиарды на графические процессоры Nvidia, последняя увеличила годовой доход более чем на 250%.

Новости о предстоящем антимонопольном расследовании появились через несколько дней после того, как во вторник группа действующих и бывших сотрудников OpenAI опубликовала открытое письмо, в котором выразила обеспокоенность по поводу быстрого развития индустрии искусственного интеллекта и отсутствие надзора в этой сфере.

- У компаний, занимающихся искусственным интеллектом, есть сильные финансовые стимулы избегать эффективного надзора, и мы не считаем, что специальные структуры корпоративного управления достаточны, чтобы изменить это. В настоящее время есть лишь слабые обязательства делиться частью этой информации с правительством и ни одной с гражданским обществом. Мы не думаем, что можно рассчитывать на то, что они все поделятся этим добровольно, – написали сотрудники.

Председатель Федеральной торговой комиссии Лина Хан отметила, что регулирующий орган может изучить компании, занимающиеся искусственным интеллектом в рамках своих полномочий по проведению так называемого гражданского расследования в рамках Закона о Федеральной торговой комиссии. Например, ведомство может обязать компании подавать конкретные отчеты и письменно отвечать на вопросы об их бизнесе.

- Законы не исключают ИИ, и мы внимательно следим за тем, как компании могут использовать свою власть, чтобы помешать конкуренции или обмануть общественность, – сообщила Лина Хан.

Так, технологические гиганты Google, Microsoft, Amazon и Meta, участвуют в своего рода гонке вооружений в области искусственного интеллекта, стремясь к интеграции технологий, что позволит им оставаться на рынке и чей общий капитал по прогнозам может достичь 1 трлн долларов в течении десятилетия.