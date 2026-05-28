США начали расследование в отношении продажи билетов FIFA

FIFA получила повестку в суд от властей штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси в рамках расследования, касающегося цен и точности определения мест на трибунах во время чемпионата мира по футболу 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и генеральный прокурор Нью-Джерси Дженнифер Дэвенпорт сообщили, что цены на билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года «намного превысили стоимость билетов на все предыдущие чемпионаты мира».

Также поступали жалобы болельщиков на приобретенные места на стадионе, которые не соответствовали купленным билетам и находились дальше от игрового поля.

Президент FIFA Джанни Инфантино объяснил, что из-за ограниченного количества билетов вырос спрос и, соответственно, цена.

Генеральные прокуроры запросили информацию об общей структуре ценообразования в зависимости от места проведения, расположения мест и других деталях, связанных с восемью матчами четвертьфинала, полуфинала и финала чемпионата мира по футболу в США.

— Жители Нью-Йорка годами ждали, когда чемпионат мира по футболу пройдет у них под боком, и они заслуживают того, чтобы билеты были доступными по цене. Никто не должен платить заоблачные суммы за билеты, и болельщики должны быть уверены, что получат именно те билеты, которые купили, — заявила Летиция Джеймс.

Расследование призвано развеять опасения болельщиков, которые уже купили билеты или надеются их купить, но считают, что их ввели в заблуждение относительно стоимости.

— FIFA превратила покупку билетов на чемпионат мира по футболу в испытание на сообразительность, создав искусственный дефицит и установив невероятно высокие цены — и все это за счет потребителей и трудолюбивых жителей Нью-Джерси, — говорится в заявлении Дженнифер Дэвенпорта.

Ранее сообщалось, что FIFA столкнулась с критикой из-за дорогих билетов и состава команд.