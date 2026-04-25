Менее 50 дней до ЧМ-2026: ФИФА столкнулась с критикой из-за дорогих билетов и состава команд

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде и станет крупнейшим в истории как по масштабу, так и по числу зрителей. До начала турнира остаётся менее 50 дней. ФИФА открыла продажу билетов на все 104 матча в порядке живой очереди.

По данным ФИФА, уже продано более 5 млн билетов из ожидаемых свыше 6 млн. Сейчас доступны билеты категорий 1–3, а также ограниченное количество мест у кромки поля — в зависимости от матча. Дополнительные партии могут появляться вплоть до финала при наличии свободных мест.

При этом продажа билетов сопровождается критикой ценовой политики, поскольку стоимость билетов меняется в зависимости от спроса и доступности.

В ФИФА подтвердили, что используют гибкое ценообразование, так как это помогает управлять высоким интересом к турниру. Однако критики предупреждают, что такой подход может снизить доступность матчей для болельщиков.

В США ряд законодателей уже призвали ФИФА пересмотреть модель ценообразования. По их мнению, плавающие цены, как на концертах и других крупных шоу, делают билеты недоступными для обычных зрителей.

В ответ на критику ФИФА ввела ограниченное количество более дешевых билетов. В декабре организация запустила категорию Supporter Entry Tier – цены на такие билеты начинаются от $60. Они составляют около 10% от квоты, выделенной национальным футбольным ассоциациям. Эксперты отмечают, что этот шаг повысил доступность, однако количество таких билетов все еще недостаточно на фоне высокого спроса.

Что критикуют в новом формате ЧМ-2026?

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт в новом формате. В турнире сыграют 48 команд вместо привычных 32. Из-за этого число матчей вырастет с 64 до 104, а сам турнир станет значительно масштабнее и сложнее в организации.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддерживает это решение. По его словам, такой формат сделает турнир «самым открытым в истории» и позволит большему числу стран, особенно из менее представленных регионов, попасть на чемпионат мира.

Однако эксперты считают, что увеличение числа участников может снизить уровень игры, особенно на групповом этапе, и усилить нагрузку на футболистов в условиях плотного календаря.

Сложности добавляет и география турнира: матчи пройдут в США, Мексике и Канаде, в разных часовых поясах. Командам и болельщикам придётся преодолевать тысячи километров между играми, что увеличивает расходы, нагрузку на логистику и выбросы углерода.

ФИФА также остаётся под давлением из-за прошлых коррупционных скандалов. Организация заявляет о реформах, однако критики считают, что прозрачность распределения доходов по-прежнему вызывает вопросы.

Ожидается, что ЧМ-2026 принесёт рекордные доходы от телеправ, спонсоров и билетов. При этом часть экспертов сомневается, что эти средства распределяются равномерно между странами и федерациями.

Кто может не сыграть на ЧМ-2026?

По мере подготовки к чемпионату мира 2026 года вокруг турнира усиливается влияние политических факторов. В центре обсуждений – возможное участие Ирана на фоне международной напряжённости. Ряд политиков допускают сценарий его отстранения.

Параллельно в отдельных кругах обсуждают вариант замены Ирана на Италию, которая ранее не прошла отбор. Официально ФИФА такие предложения не поддерживала. Тему публично поднял спецпредставитель при президенте США Паоло Замполли. В интервью Financial Times он заявил, что предложил на место Ирана Италию:

— Я подтверждаю, что предложил Трампу и Инфантино заменить Иран Италией на чемпионате мира. Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть «скуадра адзурра» (прозвище итальянской сборной – прим. ред.) на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают достаточным авторитетом, чтобы оправдать свое участие.

Отметим, Италия не прошла квалификацию, уступив Боснии и Герцеговине в стыковом матче, и пропустит чемпионат мира уже в третий раз подряд.

В ФИФА продолжают настаивать на принципе отделения футбола от политики. Однако эксперты предупреждают, что возможное исключение или замена уже отобравшейся команды по политическим причинам может поставить под сомнение спортивный принцип турнира.

Дополнительные вопросы вызывает коммерциализация чемпионата. Рост доходов от телеправ, спонсоров и билетов сопровождается критикой высоких цен и усиления влияния корпораций на турнир.

Сложности сохраняются и в сфере безопасности и логистики: матчи пройдут сразу в трёх странах, что требует координации на новом уровне.

