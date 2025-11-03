США могут оказаться в статусе «страны третьего мира», заявил Дональд Трамп

— Дело о тарифах, которое будет рассматриваться на следующей неделе, — одно из важнейших в истории страны. Если президенту не будет разрешено применять тарифы, мы окажемся в крайне невыгодном положении по сравнению со всеми остальными странами мира, особенно с «крупнейшими». В прямом смысле, мы будем беззащитны! — заявил Трамп, имея в виду, вероятно, день (5 ноября), когда Верховный суд США рассмотрит вопрос, были ли у американского президента полномочия вводить пошлины в обход конгресса.

За девять месяцев своего президентства, как заявил Трамп, «тарифы принесли нам огромное богатство и национальную безопасность». По словам американского лидера, фондовый рынок многократно достигал исторических максимумов в стране, при практически нулевой инфляции и непревзойденном уровне национальной безопасности.

— Наши недавние успешные переговоры с Китаем и многими другими странами обеспечили нам сильную позицию только благодаря тарифам, с которыми мы могли заключать справедливые и устойчивые сделки. Если бы президент не смог быстро и умело использовать силу тарифов, мы были бы беззащитны, что, возможно, привело бы к краху нашей страны. Единственные, кто с нами борется, — это иностранные государства, которые годами эксплуатировали нас, те, кто ненавидит нашу страну, и демократы, потому что наши силы непобедимы. Я не пойду в суд в среду, чтобы не отвлекать внимание от важности этого решения. На мой взгляд, это будет одно из самых важных и значимых решений, когда-либо вынесенных Верховным судом США, — отметил в посте Трамп.

В случае, если Верховный суд встанет на сторону президента, то США, по словам Трампа, станут «самой богатой и самой безопасной страной в мире».

— Если мы проиграем, наша страна может оказаться практически в статусе страны третьего мира — молите Бога, чтобы этого не случилось! — добавил он.

Ранее апелляционный суд США признал большинство тарифов Трампа незаконными.