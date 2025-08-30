Апелляционный суд США признал большинство тарифов Трампа незаконными

Как пишет CNN, Трамп обосновал введение тарифов Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Однако суд постановил, что президент не имеет мандата вводить тарифы согласно этому закону.

Судьи отметили, что беспрецедентные тарифы Трампа являются превышением его полномочий, поскольку возможность вводить налоги, включая тарифы, является «основным полномочием Конгресса».

В то же время тарифы пока остаются в силе, поскольку суд отложил исполнение своего решения до 14 октября. Это дает администрации Трампа время подать апелляцию в Верховный суд.

Сам Трамп выразил несогласие с решением Федерального апелляционного суда.

— Все пошлины остаются в силе! — написал глава Белого дома в социальной сети. — Если эти пошлины когда-нибудь отменят, это станет полной катастрофой для нашей страны.

Напомним, 27 августа вступили в силу повышенные таможенные пошлины США для Индии.