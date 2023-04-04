США ликвидировали высокопоставленного лидера ИГ в Сирии

ДАМАСК. КАЗИНФОРМ – Американские военные заявили о ликвидации в результате «одностороннего удара» высокопоставленного лидера группировки «Исламское государство» в Сирии, ответственного за планирование терактов в Европе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CENTCOM.

Центральное командование США (CENTCOM) в своем заявлении во вторник назвало имя убитого члена группировки. Им оказался Халид Айдд Ахмад аль-Джабури, который «отвечал за планирование атак ИГ в Европе и разработал структуру руководства» для вооруженной группы.

«Несмотря на то, что группировка ослабла, она по-прежнему способна проводить операции в регионе с намерением нанести удар за пределами Ближнего Востока. Его смерть временно подорвет способность организации планировать атаки извне», — сообщается в заявлении

Операция прошла в понедельник. В ходе ее осуществления мирные жители не пострадали.

«В результате этого удара мирные жители не были убиты или ранены», - заявили в CENTCOM, добавив, что группировка ИГ «продолжает представлять угрозу для региона и за его пределами».

На сегодняшний день численность группировки «Исламское государство» насчитывает от 5 до 7 тысяч членов и сторонников, разбросанных между Сирией и Ираком, примерно половина из них - это боевики группировки, сообщает Reuters со ссылкой на отчеты ООН.