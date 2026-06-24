США изъяли сотни дронов вблизи мест проведения чемпионата мира по футболу

По данным Управления транспортной безопасности США, с начала чемпионата мира по футболу американские ведомства конфисковали более 300 дронов вблизи стадионов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что операторам дронов, которые без разрешения проникают в воздушное пространство ограниченного доступа, грозят штрафы до 100000 долларов, а также уголовные обвинения и конфискация дронов.

В дни матчей все полеты воздушных судов, в том числе дронов, запрещены в радиусе 3 морских миль и на высоте до 3000 футов над уровнем земли вокруг стадионов, за исключением случаев, когда это разрешено авиадиспетчерами.

Сообщается, что ФБР направило группы сотрудников к стадионам, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, для обнаружения и обезвреживания несанкционированных дронов.

Ранее сообщалось о предупреждении ФБР не использовать дроны вблизи матчей чемпионата мира по футболу в США.