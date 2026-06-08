ЧМ-2026: ФБР обратилось с важным предупреждением к болельщикам

ФБР предупредило владельцев дронов о недопустимости запуска своих устройств вблизи матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в США с июня по июль, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Ведомство сообщило, что во время крупных спортивных мероприятий будут действовать специальные ограничения на использование беспилотников.

Для обеспечения безопасности более 60 местных, окружных и государственных правоохранительных органов прошли специальную федеральную программу обучения по обнаружению и предотвращению несанкционированного использования дронов вблизи мест проведения чемпионата мира по футболу.

По словам представителей ФБР, современные беспилотники могут использоваться как для безобидной съемки, так и для транспортировки опасных веществ. Поэтому власти уделяют особое внимание контролю воздушного пространства вокруг стадионов и зон для болельщиков.

Федеральное управление гражданской авиации ограничивает полеты вблизи мест проведения массовых мероприятий и ограничивает использование дронов в определенном радиусе. В распоряжении правоохранительных органов находятся технологии, позволяющие обнаруживать, отслеживать и при необходимости принудительно сажать незаконно запущенные дроны. Нарушителям правил грозит уголовная ответственность.

Хотя конкретных угроз чемпионату мира пока не выявлено, ФБР заявляет о полной готовности к любым инцидентам. Ведомство подчеркивает, что главная цель всех мер безопасности — обеспечить спокойствие и защиту сотен тысяч болельщиков, которые посетят турнир.

Ранее сообщалось, что FIFA запретила футбольным болельщикам проносить на стадионы многоразовые бутылки с водой.