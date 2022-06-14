14 Июня 2022 18:51

США использует средства плана Маршалла для укрепления Европы и Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – США располагают суммой 53,6 млрд долларов для помощи Европе и 1,5 млрд долларов ежемесячно для поддержания украинского правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Wilson Center.

13 июня в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона прошла конференция на тему «Плану Маршалла 75 лет, какие уроки можно извлечь для ситуации в Украине».

Первый заместитель помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Дерек Хоган (экс-посол Посольства США в Молдове) в ходе выступления отметил, что благодаря плану Маршалла американцы и европейцы вмести внесли свой вклад в возрождение Европы и наметили будущее развитие демократического мира.

Идеалы плана Маршалла также актуальны сегодня, как и 75 лет назад. Общими целями США и стран Европы являются обеспечение взаимного экономического процветания, трансатлантическая безопасность, продвижение общих ценностей и совместная работе по противостоянию глобальным вызовам.

Ресурсы плана Маршалла будут лежать в основе общих усилий с целью восстановления Европы в течение четырех лет для Украины и региона в целом.

Общая сумма, которой США располагает за последние три месяца, составляет более 53,6 млрд долларов, которую использует для помощи ЕС при полной координации со своими международными партнерами.

Касаясь украинской тематики, Д. Хоган сообщил, что американские усилия изменили ход конфликта в Украине и укрепили отношения США с союзниками.

США оказывает прямую бюджетную помощь для поддержания украинского режима. Для этой цели Белый дом уже выделил 1 млрд долларов, используя различные механизмы. Также намерено использовать примерно 1,5 млрд долларов в качестве ежемесячной помощи Киеву в течение следующих четырех – пяти месяцев.

Финансирование будет охватывать вопросы военной и продовольственной безопасности, оказания поддержки пограничным службам, гражданскому обществу и СМИ.